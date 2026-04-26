Trovato morto in casa ad Atena Lucana indagini sulla morte di un 50enne salernitano

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e accertare le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sulle circostanze della scoperta. La magistratura ha avviato le verifiche del caso.

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Imprenditore trovato morto in casa a Porcia: indagini sulla morte di Mario RuosoUn noto imprenditore del Friuli Venezia Giulia, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua abitazione di Porcia, in... Etnomusicologia e territorio: giornata di studio ad Atena LucanaIl 3 aprile esperti, accademici e musicisti si confronteranno sulle ricerche inerenti al patrimonio culturale immateriale del Vallo di Diano Il... Approfondimenti e contenuti Trovato morto in casa ad Atena Lucana, indagini sulla morte di un 50enne salernitanoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina. fanpage.it Atena Lucana, uomo trovato morto in casa: indagini in corsoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno, in via Indipendenza. La scoperta è ... ilmattino.it