Dramma a Moie | aggredisce la madre con un telefono arrestato

A Moie, un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre con uno smartphone. Il giudice ha convalidato la misura cautelare emessa nei suoi confronti, che include accuse di maltrattamenti, lesioni ed estorsione ai danni dei genitori. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto subito dopo l'incidente, che si è verificato in un contesto familiare.

? Cosa sapere Un trentunenne arrestato a Moie dopo aver colpito la madre con uno smartphone.. Il giudice convalida la misura cautelare per maltrattamenti, lesioni ed estorsione ai danni dei genitori.. Giovedì sera a Moie un trentunenne disoccupato è stato arrestato in flagranza dai carabinieri dopo aver aggredito violentemente la madre, colpendola con uno smartphone sulla testa durante una lite per denaro. Il dramma si è consumato tra le mura domestiche quando l’uomo, nato in Romania e accolto anni fa dalla famiglia italiana, ha trasformato una richiesta di soldi nell’ennesima aggressione fisica. La donna, ferita al capo, è stata trasportata in pronto soccorso dove i sanitari hanno medicato il trauma, stabilendo una prognosi di una settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma a Moie: aggredisce la madre con un telefono, arrestato Notizie correlate Aggredisce la madre e un vicino per soldi, arrestato 58enneI carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, con il supporto della Sezione Radiomobile di Marcianise, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo... In crisi d’astinenza aggredisce la madre: arrestato 20enne a LibrinoIl giovane, in evidente stato di agitazione per una presunta crisi d’astinenza da sostanze stupefacenti, avrebbe dato in escandescenze all’interno...