Aggredisce la madre e un vicino per soldi arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Arpino con l’aiuto della Sezione Radiomobile di Marcianise. L’accusa nei suoi confronti riguarda tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che l’uomo aveva aggredito sia la madre che un vicino, chiedendo loro del denaro. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.

I carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, con il supporto della Sezione Radiomobile di Marcianise, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni, già noto alle autorità, con le pesanti accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.L'episodio di violenza si è consumato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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