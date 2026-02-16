In crisi d’astinenza aggredisce la madre | arrestato 20enne a Librino
Un giovane di 20 anni, già agli arresti domiciliari, ha aggredito la madre a Librino, a Catania, per una crisi d’astinenza. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, trovando l’uomo in uno stato di agitazione e violenza. Durante la lite, il ragazzo ha colpito la madre e alcuni familiari presenti in casa. La tensione si è scatenata nel corso dei domiciliari, portando a un intervento rapido delle forze dell’ordine.
Violenza in casa durante i domiciliari. Momenti di terrore in un'abitazione del quartiere Librino, a Catania, dove un 20enne già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la madre e alcuni familiari. Il giovane, in evidente stato di agitazione per una presunta crisi d'astinenza da sostanze stupefacenti, avrebbe dato in escandescenze all'interno dell'appartamento, scagliandosi contro i parenti e seminando il panico. La richiesta di aiuto e l'intervento della polizia. A lanciare l'allarme è stata la madre del ragazzo, preoccupata per la propria incolumità e per le possibili conseguenze della furia del figlio.
In astinenza dalla droga, aggredisce la madre e la minaccia: 20enne arrestato
Un ragazzo di 20 anni, in cerca di sostegno per il suo problema di droga, ha aggredito la madre e alcuni parenti, minacciandoli con un coltello.
