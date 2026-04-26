Dramma a Domodossola | studentessa si lancia dalla scuola è ferita

Una studentessa di 16 anni è finita in ospedale dopo essersi lanciata dal secondo piano di una scuola a Domodossola. L’incidente è avvenuto nell’istituto Marconi Galletti Einaudi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito la ragazza in ambulanza. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze per capire cosa abbia portato la studentessa a compiere questo gesto.

? Cosa sapere Una sedicenne si è lanciata dal secondo piano dell'istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola.. La ragazza è stata ricoverata al San Biagio con fratture a entrambi i polsi.. Una sedicenne si è lanciata da un’altezza di circa sette metri durante l’orario scolastico all’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, finendo ferita sul prato sottostante la struttura. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi all’interno del polo scolastico superiore. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della dinamica, la giovane studentessa avrebbe chiesto ai docenti il permesso di lasciare l’aula per recarsi in bagno. Una volta fuori dal corridoio, la ragazza avrebbe aperto l’infisso del secondo piano e si sarebbe precipitata verso il basso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma a Domodossola: studentessa si lancia dalla scuola, è ferita Notizie correlate Lancia una sedia dalla finestra della scuola: ferita una studentessaUna studentessa diciottenne è rimasta ferita alla Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto... La Spezia: studentessa ferita a scuola da una sedia lanciata dalla finestraA La Spezia una ragazza è stata ferita del cortile della scuola da una sedia lanciata da una finestra al primo piano.