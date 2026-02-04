Lancia una sedia dalla finestra della scuola | ferita una studentessa

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita questa mattina alla Spezia, quando una sedia è stata lanciata da una finestra della scuola Capellini-Sauro. La ragazza si trovava in aula quando il mobile le è piombato addosso. Soccorsa dai compagni e dai docenti, è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi abbia lanciato la sedia.

Una studentessa diciottenne è rimasta ferita alla Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto superiore Capellini-Sauro. La giovane non è grave. L'episodio, su cui indagano i carabinieri, risale a martedì mattina. La sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell'edificio, colpendo la giovane nella parte superiore del corpo. L'autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La studentessa è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazione. È un nuovo caso di violenza a scuola alla Spezia dopo la morte dello studente Youssef Abanoub accoltellato dal 19enne Zouhair Atif all'interno dell'istituto professionale Domenico Chiodo.

