La Spezia | studentessa ferita a scuola da una sedia lanciata dalla finestra

Una studentessa di La Spezia è rimasta ferita nel cortile della scuola dopo che una sedia è volata dalla finestra al primo piano. L’episodio si è verificato questa mattina, ma ancora non sono chiare le ragioni del gesto. La ragazza è stata portata in ospedale per le ferite, mentre la scuola ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

A La Spezia una ragazza è stata ferita del cortile della scuola da una sedia lanciata da una finestra al primo piano. L'autore del gesto è un ragazzo minorenne. Non ci sarebbe stata intenzione di ferire ma solo "goliardia" Un altro episodio di violenza a scuola, anche se probabilmente accidentale, arriva da La Spezia. Ieri mattina una studentessa di quinta superiore dell’Istituto nautico Cappellini Sauro si trovava nel cortile della scuola quando, dal primo piano, è stata lanciata una sedia di plastica che l’ha colpita alla testa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza. La ragazza è stata traportata al pronto soccorso, medicata e dimessa in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

