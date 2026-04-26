Al Ferraris, il Como ha battuto il Genoa 2-0, con un gol per tempo. La vittoria permette alla squadra di raggiungere la Roma al quinto posto in classifica. Questo risultato segna il ritorno alla vittoria dopo più di un mese di inattività. La partita si è conclusa con i lariani che hanno ottenuto i tre punti senza subire reti.

Al Ferraris i lariani segnano una rete per tempo: agganciata la Roma al quinto posto. GENOVA - Il Como ritrova la vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini di Cesc Fabregas stendono 2-0 il Genoa nel match del Ferraris valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A: decisive le reti di Douvikas e Diao. Dopo 8' i padroni di casa si ritagliano la loro prima occasione da rete con Vitinha che, imbeccato da Ekhator, supera Butez ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Due minuti più tardi i lariani passano in vantaggio grazie a un gol di Anastasios Douvikas, che realizza il colpo di testa vincente su un delizioso cross di Da Cunha.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Douvikas e Diao: il Como piega il Genoa 2-0

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Panini player of the match di #GenoaComo: Douvikas x.com