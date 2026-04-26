Dormire bene | la dieta vincente tra triptofano e magnesio

Secondo i dati di UniSalute, quasi due italiani su cinque soffrono di insonnia. Tra le strategie per migliorare il riposo, si parla di alimentazione, con particolare attenzione a due sostanze: il triptofano e il magnesio. Questi nutrienti sono coinvolti nella regolazione dei cicli circadiani, che influenzano i ritmi sonno-veglia. La dieta può quindi giocare un ruolo importante nel favorire un sonno più regolare e riposante.

? Cosa sapere Quasi due italiani su cinque soffrono di insonnia secondo i dati UniSalute.. Triptofano e magnesio regolano i cicli circadiani attraverso la nutrizione quotidiana.. Quasi due italiani su cinque faticano a riposare adeguatamente, secondo i dati dell’Osservatorio Sanità UniSalute che delineano un quadro di crescente difficoltà nel raggiungere il sonno. In un mondo che corre sempre più veloce, la capacità di chiudere gli occhi e scivolare in un riposo profondo sembra essere diventata una risorsa rara. Spesso ci si affida a soluzioni rapide, come spray rilassanti, meditazioni o complessi rituali prima di coricarsi, ma la scienza suggerisce che la vera cura non si trova in un flacone, bensì nelle nostre abitudini quotidiane a tavola.🔗 Leggi su Ameve.eu

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