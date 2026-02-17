Glicina o glicinato di magnesio | qual è il migliore per dormire?

La glicina, nota anche come glicinato di magnesio, aiuta a rilassare i muscoli e favorisce il sonno, mentre il magnesio rafforza il sistema nervoso. Recenti ricerche dimostrano che, per chi cerca di migliorare il riposo, la glicina può essere più efficace rispetto al magnesio. Un esempio concreto è l’assunzione di integratori prima di andare a letto, che può fare la differenza nella qualità del sonno.

Dormire bene e per un numero adeguato di ore in base all'età è fondamentale per metterci al riparo dal rischio cardiovascolare e dalle malattie metaboliche come il diabete mellito, ma anche per proteggere il nostro cervello. Chi la notte fatica a prendere sonno, si sveglia più volte e non riesce a iniziare la mattina col giusto riposo sceglie sempre più spesso di rivolgersi ai tanti integratori disponibili in commercio, dalla melatonina alla glicina, dal magnesio alla L-teanina. Oggi vogliamo concentrarci su due in particolare, tra i più diffusi: la glicina, un amminoacido naturalmente presente nell’organismo, e il glicinato di magnesio, una forma del minerale magnesio legata proprio alla glicina per favorirne l’assorbimento e la tollerabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

