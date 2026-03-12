Il sonno influenza la dieta | 9 regole per dormire bene e perdere peso

Il sonno ha un impatto diretto sulla dieta, poiché un riposo insufficiente o disturbato può compromettere il metabolismo e rendere più difficile perdere peso. Studi recenti mostrano che dormire poco o male non solo provoca stanchezza, ma può anche ridurre l’efficacia delle diete e alterare i processi di assimilazione e consumo delle calorie. Questi effetti sono stati evidenziati da ricercatori nel campo della nutrizione.

Dormire male o poco non fa sentire solo più stanchi: può ridurre l'efficacia delle diete e influenzare il metabolismo. Lo studio internazionale "Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity", pubblicato sugli Annals of Internal Medicine, mostra che la mancanza di sonno cambia.

