Tre scialpinisti sono caduti in un crepaccio sul Monte Rosa, sul Colle Vincent, poco dopo le 13.30 di sabato, a quota 4.000 metri. Due di loro sono stati recuperati dal Soccorso Alpino, mentre un terzo rimane disperso. L’intervento di soccorso è attualmente in corso per localizzare e mettere in salvo l’escursionista ancora scomparso.

Tre scialpinisti sono caduti in un crepaccio sul Colle Vincent (Monte Rosa) poco dopo le 13.30 di sabato a quota 4mila metri. Immediato l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano con gli elicotteri SA1 e SA3. Due scialpinisti sono già stati estratti e sono stati portati in pronto soccorso mentre il terzo è ancora nel crepaccio, a circa 30 metri di profondità. Sul posto soccorritori SAV, Sagf di Cervinia e Alagna e Soccorso Alpino di Alagna.

© Lapresse.it - Monte Rosa: tre scialpinisti in crepaccio, due recuperati. L'intervento del Soccorso Alpino

