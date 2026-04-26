Dopo l' attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa Non c' è spazio per l' odio politico

Dopo l’attentato a un ex presidente degli Stati Uniti, il messaggio di solidarietà arriva dal governo italiano. La premier ha dichiarato che nessun odio politico può trovare spazio nelle democrazie e ha espresso vicinanza alle persone coinvolte. La notizia dell’attentato ha suscitato reazioni ufficiali e commenti da parte di diverse istituzioni internazionali, mentre le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto sono ancora in corso.

Nella serata del 25 aprile, durante la cena dei cronisti alla Casa Bianca, Donald Trump sarebbe stato vittima di un attentato. Un uomo di 31 anni, armato di fucile, avrebbe aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington. Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, la first lady Melania e il vice presidente JD Vance con un messaggio sui social: Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie”. Attentato Trump, il messaggio di Giorgia Meloni Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio nella giornata del 26 aprile per condannare quanto accaduto alla cena dei cronisti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dopo l'attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa, "Non c'è spazio per l'odio politico" Notizie correlate Meloni, solidarietà a Trump: “Nessuno spazio all’odio politico nelle democrazie”. Il post della premierDopo gli spari avvenuti durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca alla presenza del presidente degli Stati Uniti, la presidente del... Meloni: “Solidarietà a Trump, in democrazie nessuno spazio per odio politico”(Adnkronos) – Dopo gli spari ieri sera alla cena dei cronisti della Casa Bianca con il presidente Trump, arriva la condanna della premier Giorgia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'attentato a Trump fu una messinscena, impazza la teoria del complotto Maga; Trump dopo l'attentato: La mia è una professione pericolosa. Dopo gli spari ho lottato per tornare. Per Melania è stato traumatico; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Tra i Maga s’insinua la teoria del complotto: Falso l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Attentato a Trump, le ultime notizie | Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: «L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere»Le notizie di domenica 26 aprile sull'attentato alla Casa Bianca durante la cena con i giornalisti corrispondenti. Il presidente Usa: «L'attentatore viene dala California ed è una persona malata» ... corriere.it Dopo alcune segnalazioni già presenti sui social, ecco l'ufficialità: Alberto Angela è tornato a Napoli. Ad annunciarlo è il sindaco, Gaetano Manfredi, «Un piacere incontrare Alberto Angela, tornato a Napoli dopo lo straordinario successo della sua puntata sull - facebook.com facebook La nuova vita di Kikka, finita in canile a 15 anni dopo la morte del suo proprietario | La pagina adozioni x.com