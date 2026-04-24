La portavoce della Casa Bianca ha comunicato che prenderà un periodo di congedo di maternità per la nascita del suo secondo figlio. Non sono stati forniti dettagli riguardo a un eventuale rimpiazzo durante la sua assenza. La decisione è stata annunciata recentemente senza ulteriori specifiche sui tempi di ritorno o sulle modalità di gestione delle sue responsabilità.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma non ha nominato un sostituto. "Per una questione personale, questo sarà probabilmente il mio ultimo incontro per un po' di tempo. Come potete vedere, sono quasi pronta a partorire da un momento all'altro", ha aggiunto la portavoce, parlando con i media alla Casa Bianca. "Ci vediamo molto presto. So che sarete in ottime mani con il mio team qui. E so che tutti voi avete il numero di telefono personale del presidente", ha poi scherzato, visto il numero di intervista che il tycoon rilascia, soprattutto la sera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Bianca, 'la portavoce Leavitt in maternità per la nascita del figlio'

‘Greatest Christmas Gift’: White House Press Secretary Karoline Leavitt Announces Pregnancy | AC1B

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