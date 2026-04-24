Casa Bianca ' la portavoce Leavitt in maternità per la nascita del figlio'

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La portavoce della Casa Bianca ha comunicato che prenderà un periodo di congedo di maternità per la nascita del suo secondo figlio. Non sono stati forniti dettagli riguardo a un eventuale rimpiazzo durante la sua assenza. La decisione è stata annunciata recentemente senza ulteriori specifiche sui tempi di ritorno o sulle modalità di gestione delle sue responsabilità.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma non ha nominato un sostituto. "Per una questione personale, questo sarà probabilmente il mio ultimo incontro per un po' di tempo. Come potete vedere, sono quasi pronta a partorire da un momento all'altro", ha aggiunto la portavoce, parlando con i media alla Casa Bianca. "Ci vediamo molto presto. So che sarete in ottime mani con il mio team qui. E so che tutti voi avete il numero di telefono personale del presidente", ha poi scherzato, visto il numero di intervista che il tycoon rilascia, soprattutto la sera.🔗 Leggi su Lanazione.it

casa bianca la portavoce leavitt in maternit224 per la nascita del figlio
© Lanazione.it - Casa Bianca, 'la portavoce Leavitt in maternità per la nascita del figlio'

‘Greatest Christmas Gift’: White House Press Secretary Karoline Leavitt Announces Pregnancy | AC1B

Video ‘Greatest Christmas Gift’: White House Press Secretary Karoline Leavitt Announces Pregnancy | AC1B

Notizie correlate

Springsteen sfida la Casa Bianca: tour politico tra musica e democrazia, replica aspra dal portavoce.Springsteen Contro la Casa Bianca: Una Scontro tra Musica e Potere La Casa Bianca ha reagito con toni duri alle recenti prese di posizione politiche...

Portavoce Casa Bianca replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile – Il video(Agenzia Vista) Washington, 30 marzo 2026 "E non credo ci sia nulla di sbagliato se i nostri leader militari o il Presidente chiedono al popolo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Iran, Casa Bianca: Trump non ha fissato scadenza per proroga cessate il fuoco''; Low cost in crisi, la Casa Bianca si prepara a salvare Spirit Airlines: il titolo arriva a salire dell'800%; Casa Bianca, non c'è una scadenza tassativa per Iran, decide Trump sulla tregua; Casa Bianca, 'gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani'.

casa bianca casa bianca la portavoceCasa Bianca, 'la portavoce Leavitt in maternità per la nascita del figlio'(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma non ha nominato un sos ... corrieredellosport.it

casa bianca casa bianca la portavoceCasa Bianca, 'gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani'(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner partono per il Pakistan domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a ... tuttosport.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.