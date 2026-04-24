Casa Bianca | La portavoce Karoline Leavitt in maternità per la nascita del figlio

La portavoce della Casa Bianca ha comunicato che si prenderà un congedo di maternità per la nascita del suo secondo figlio. La decisione è stata annunciata senza specificare chi prenderà il suo posto durante la sua assenza. La notizia è stata diffusa attraverso un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul periodo di assenza o sui piani futuri.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che andrà in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, ma non ha nominato un sostituto. «Per una questione personale, questo sarà probabilmente il mio ultimo incontro per un pò di tempo. Come potete vedere, sono quasi pronta a partorire da un momento all’altro», ha aggiunto la portavoce, parlando con i media alla Casa Bianca. «Ci vediamo molto presto. So che sarete in ottime mani con il mio team qui. E so che tutti voi avete il numero di telefono personale del presidente», ha poi scherzato, visto il numero di intervista che il tycoon rilascia, soprattutto la sera.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Karoline Leavitt Announces Temporary Departure for Maternity Leave During White House Gaggle

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