Dopo aver vinto a Madrid, Mirra Andreeva ha condiviso quali aspetti della terra battuta le risultano più scomodi. La giovane tennista continua a progredire nel torneo madrileno, avanzando nel tabellone. La sua vittoria precedente ha attirato l’attenzione su di lei, mentre si prepara a sfidare le prossime avversarie sulla stessa superficie. La giocatrice ha espresso le sue preferenze e le difficoltà legate a questa tipologia di campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La giovane tennista russa Mirra Andreeva sta dimostrando un’ottima forma al Madrid Open, avanzando al quarto turno dopo una convincente vittoria in due set contro Dalma Galfi, con un punteggio di 6-3, 6-2. Questa prestazione segue il suo successo nel primo turno contro Panna Udvardy, confermando il suo stato di grazia su terra rossa, una superficie in cui ha eccelso negli ultimi anni. In questa fase del torneo, Andreeva si prepara a affrontare Anna Bondar, con l’obiettivo di conquistare il suo primo titolo WTA 1000 su terra battuta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dopo la vittoria a Madrid, Mirra Andreeva rivela cosa odia più della terra battuta.

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