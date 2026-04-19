Dopo la sconfitta contro Mirra Andreeva, Iga Swiatek ha annunciato di aver cambiato il suo team di allenamento, affidandosi ora a Francisco Roig. La tennista polacca ha spiegato di aver preso questa decisione per affrontare al meglio le sfide future e migliorare le sue prestazioni. Il nuovo team ha iniziato a lavorare con lei da alcune settimane, con l’obiettivo di sviluppare una strategia più efficace in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La campagna di Iga Swiatek nel WTA Tour è giunta al termine ai quarti di finale del torneo di Stoccarda, segnando così il suo prime esperienze con il nuovo coach, Francisco Roig. La tennista polacca ha lasciato Wim Fissette all’inizio di marzo, dopo aver subito un’uscita prematura all’Open di Miami, con il quale aveva collaborato per un anno e mezzo. Roig, noto per aver lavorato con Rafael Nadal, ha recentemente assistito anche Emma Raducanu. Questa settimana, Swiatek ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione sul terreno rosso, battendo Laura Siegemund.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Iga Swiatek parla del nuovo team di allenamento dopo la sconfitta contro Mirra Andreeva.

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