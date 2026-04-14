Mirra Andreeva riceve supporto da Azarenka e Mboko dopo la vittoria a Linz

Dopo aver vinto al Linz Open, la tennista ha ricevuto messaggi di sostegno da parte di Azarenka e Mboko. Le due giocatrici hanno condiviso sui loro canali social commenti di incoraggiamento e apprezzamento per la performance dell’atleta. La vittoria si è svolta nel torneo tenutosi in Austria, dove la giovane ha superato diverse avversarie nel percorso. La presenza di Azarenka e Mboko ha attirato l’attenzione sulla scena tennistica femminile.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mirra Andreeva, la talentuosa tennista di 18 anni, sta vivendo un momento magico della sua carriera dopo aver trionfato al Linz Open. La sua vittoria ha attirato l’attenzione e il sostegno da parte di molte giocatrici del circuito WTA, che hanno voluto congratularsi con lei attraverso messaggi entusiastici. Recentemente, Andreeva ha attraversato un periodo difficile in campo. Questo malessere si è manifestato in un’uscita di scena prematura durante il torneo di Indian Wells il mese scorso, dove ha visibilmente espresso la sua frustrazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mirra Andreeva riceve supporto da Azarenka e Mboko dopo la vittoria a Linz. Leggi anche: Mirra Andreeva e Alexandra Eala ricevono wildcards per il Linz Open WTA. Pronostico e quote Mirra Andreeva – Victoria Mboko, WTA Miami 23-03-2026Mirra Andreeva, classe 2007, contro Victoria Mboko, classe 2006, il futuro del tennis femminile ad altissimo livello, che in parte è già presente ma...