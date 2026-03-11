terre rare dopo 25 anni il regno unito riapre a birmingham il primo impianto di magneti riciclati

Dopo più di venticinque anni di inattività, il Regno Unito ha riaperto a Birmingham il primo impianto di magneti riciclati a base di terre rare. L'apertura segna il ritorno alla produzione di magneti permanenti in un settore chiave per le tecnologie moderne. L'impianto rappresenta un passo significativo per l'industria britannica nel campo delle risorse strategiche.

Dopo oltre venticinque anni di assenza, il Regno Unito torna a produrre magneti permanenti a base di terre rare, dando vita a un passaggio simbolico e industriale di grande importanza in un settore considerato strategico per la transizione energetica e tecnologica. L’avvio del primo impianto commerciale britannico dedicato alla produzione di magneti riciclati – realizzato dal gruppo canadese Mkango Resources attraverso la controllata HyProMag – rappresenta un cambio di passo rispetto a decenni di delocalizzazione e dipendenza dall’estero. Lo stabilimento – situato a Birmingham all’interno del Tyseley Energy Park – rappresenta la prima produzione nazionale di questo tipo dalla fine degli anni Novanta, quando la filiera britannica dei magneti venne progressivamente smantellata a favore di fornitori asiatici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

