MODYSSEY conquista il mercato | 300.000 copie nel debutto record

Un nuovo gruppo musicale ha riscosso un grande successo nel suo debutto, vendendo 300.000 copie nelle prime settimane. Con questa performance, si è classificato come la seconda realtà emergente più venduta dell’anno in base alle vendite settimanali. L'artista ha attirato l'attenzione del pubblico e del settore discografico grazie a numeri di vendita record. La notizia ha fatto parlare di sé nel mondo della musica, attirando l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Il gruppo MODYSSEY ha segnato un debutto di enorme impatto commerciale, posizionandosi come la seconda nuova realtà musicale più venduta dell’anno in termini di prime vendite settimanali. Il collettivo, nato attraverso il programma BOYS II PLANET durante la fase denominata PLANET C: HOME RACE, ha registrato i numeri del proprio primo singolo album, intitolato 1.Got Hooked: An Addictive Symphony, nel periodo compreso tra il 13 e il 19 aprile. I numeri del successo di MODYSSEY. Le statistiche ufficiali fornite da Hanteo Chart rivelano che la produzione discografica dei nuovi arrivati ha superato le 302.604 copie vendute nella sola prima settimana di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MODYSSEY conquista il mercato: 300.000 copie nel debutto record Notizie correlate Dragon Ball travolge il mercato: 800.000 copie in soli tre giorniIn meno di tre giorni, il mercato editoriale giapponese ha assistito a un fenomeno senza precedenti: la collezione speciale di Dragon Ball ha... Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km/hXiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range...