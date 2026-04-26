Alle due del pomeriggio di ieri, Domenico Rocca, ex assistente arbitrale della sezione AIA di Catanzaro e attuale vicepresidente del Consiglio comunale di Pizzo, ha commentato via social l’avviso di garanzia ricevuto dal designatore Gianluca Rocchi con la frase: “Chi di spada ferisce, di spada perisce”.È stata proprio la lettera-denuncia inviata da Rocca il 22 maggio 2025 all’AIA a innescare il caso. Nella missiva, l’ex assistente accusa presunte ingerenze e favoritismi nel sistema arbitrale, elencando decine di partite sospette. La Procura FIGC aveva archiviato gli atti dopo la segnalazione dell’AIA, ma da mesi la Procura di Milano indaga per concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenico Rocca, il messaggio cifrato per Rocchi: "Chi di spada ferisce di spada perisce"

Notizie correlate

Spada femminile, Italia vince il Trofeo Bertinetti: Clerici conquista la Spada d’OroSuccesso azzurro nella 58ª edizione del prestigioso torneo internazionale disputato a Vercelli.

Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, chi è il guardalinee Domenico Rocca e la sua lettera denunciaDomenico Rocca è l’assistente arbitrale che il 22 maggio 2025 ha scritto una lettera aperta e l’ha inviata alla Commissione Arbitrale Nazionale per...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Caso arbitri: chi è Domenico Rocca, dalla Calabria all’inchiesta su Rocchi che scuote l’Aia · LaC News24; Rocchi indagato, l'ex assistente Rocca: Decine di partite sospette sapevano di violare le regole; Caso Rocchi, ecco il labiale incriminato durante Udinese-Parma (VIDEO); Nell'accusa di Rocca a Rocchi anche il fallo di Ndicka su Bisseck: Perché nessuna pressione sul VAR? L'Inter c'ha perso lo scudetto.

Domenico Rocca: chi è l’ex assistente arbitrale al centro del caso AIADomenico Rocca, chi è l’ex assistente arbitrale che ha avviato il caso AIA: carriera, denuncia e sviluppi dell’indagine nel calcio italiano ... tag24.it

Chi è Domenico Rocca, l'assistente arbitrale di Pizzo che ha innescato il caso-Rocchi. E sui social scrive: Chi di spada ferisce...Un’inchiesta che scuote il mondo arbitrale italiano e che affonda le sue radici in una segnalazione rimasta a lungo sullo sfondo. Il nome da cui tutto prende ... catanzaro.gazzettadelsud.it

Presunte designazioni arbitrali nel mirino della Procura. Il club nerazzurro respinge le ricostruzioni e parla di elementi contraddittori nelle gare finite sotto osservazione. Il caso, nato anche dall’esposto del calabrese Domenico Rocca, scuote il pallone italiano - facebook.com facebook

Caso Rocchi, arriva il commento dell'autore dell'esposto ed ex guardalinee Domenico Rocca: «Chi di spada ferisce, di spada perisce» x.com