Domenico Racanati è scomparso da 24 giorni la famiglia torna a chiedere verità e giustizia VIDEO

Domenico Racanati, 53 anni, è scomparso il 2 aprile scorso, dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno. La sua famiglia ha ripetutamente chiesto aggiornamenti e verità sulla vicenda, mentre sono passati ormai 24 giorni dalla sua scomparsa. Le ricerche sono ancora in corso e l’intera comunità attende notizie ufficiali sulla sorte dell’uomo.

Non si ferma la famiglia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie scomparso dallo scorso 2 aprile, dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno. Il fratello Alessandro torna a lanciare un appello, tramite un video pubblicato sulla pagina Pescatori a tavola, per chiedere la verità su ciò che è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Arrivano i sommozzatori per le ricerche di Domenico Racanati, scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume TrignoSono arrivati gli operatori del 1° nucleo subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto per contribuire alla ricerca di Domenico... Leggi anche: Paolo Di Domenico scomparso da 2 giorni a Cava de’Tirreni: ricerche con i droni sui monti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre settimane dalla scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo del ponte sul Trigno, ricerche ancora senza esito; Tre settimane dalla scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo del ponte sul Trigno, ricerche ancora senza esito; Disperso nel crollo del ponte sul Trigno, nuovo appello della figlia di Domenico Racanati: Il Comune dov'è? Mio padre è scomparso ma c'è solo silenzio; Domenico Racanati, appello della figlia: Sindaco dimostri che quello sguardo aveva un senso. Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieNon c’è giorno di festa che tenga. Anche oggi si svolgono le ricerche di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie che è disperso dalla mattina del 2 aprile quando, a bordo della sua auto, in pieno malte ... noinotizie.it Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieSono quasi tre settimane di ricerche. Senza esito. Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, la mattina del 2 aprile, in una giornata terribile di maltempo, era a bordo della sua auto per andare verso O ... noinotizie.it Passano i giorni ma di Domenico Racanati, il marittimo 52enne di Bisceglie sparito dopo il crollo del Trigno il 2 aprile scorso, non c’è traccia #Vasto #Chieti - facebook.com facebook Proseguono le ricerche per ritrovare Domenico Racanati, disperso nel Trigno. I famigliari: "E' sepolto dai detriti, fate presto". Viadotto ancora sotto sequestro. Le immagini sotto al ponte crollato #IoSeguoTgr @TgrRai x.com