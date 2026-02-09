Paolo Di Domenico scomparso da 2 giorni a Cava de'Tirreni | ricerche con i droni sui monti

Da due giorni manca all’appello a Cava de’ Tirreni, Paolo Di Domenico, 70 anni. Le squadre di ricerca con i droni e gli alpini stanno battendo i monti intorno alla città, sperando di trovarlo sano e salvo. La famiglia aspetta notizie, mentre le ricerche continuano senza sosta.

