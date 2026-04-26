Domenica 26 aprile si sono verificati tre incidenti stradali in provincia. A Polia un uomo di 28 anni ha perso la vita, mentre a Vibo Valentia e Valle Mesima sono rimaste ferite complessivamente tre persone. Le autorità sono intervenute per gestire gli eventi e avviare le indagini. La giornata si è conclusa con un bilancio di un morto e tre feriti a causa di diversi scontri lungo le strade della zona.

? Cosa sapere Tre incidenti stradali a Polia, Vibo Valentia e Valle Mesima domenica 26 aprile.. Un ventottenza morto a Polia e tre feriti a Vibo Valentia dopo gli scontri.. Un tragico pomeriggio di sangue ha colpito il territorio vibonese questa domenica 26 aprile, quando tre diversi incidenti stradali hanno causato la morte di un ventottenne e ferito diverse altre persone tra Vibo Valentia, Polia e la zona industriale verso Valle Mesima. Il bilancio più pesante si è registrato nel comune di Polia, dove le strade sono diventate improvvisamente teatro di una tragedia che ha strappato la vita a un giovane residente della zona. Il ventottenne, che si trovava in sella alla sua moto per un’escursione insieme ad altri motociclisti, è rimasto vittima di uno scontro violentissimo con un trattore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica nera in provincia: tre scontri stradali e un morto

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