Cinque bambini morti in scontri stradali da gennaio

Da gennaio, cinque bambini hanno perso la vita in incidenti stradali. L’ultimo caso riguarda un bambino di 8 anni che si trovava in sella a una moto insieme al padre sulla A21 Torino-Piacenza. La tragedia si è verificata lungo l’autostrada, ma i dettagli specifici sull’accaduto non sono ancora stati diffusi. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità e le famiglie coinvolte.

Sono già cinque i bambini e gli adolescenti da zero a 14 anni morti in incidenti stradali avvenuti nel 2026 in Italia, secondo i dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps dell'Associazione sostenitori della Polizia stradale: ultimo in ordine di tempo il piccolo di otto anni morto il giorno di Pasqua sulla A21 Torino-Piacenza in Piemonte mentre viaggiava in moto con il padre. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino. Il padre del piccolo è stato portato in ospedale ferito ma non in maniera grave. Solo nell'ultima settimana hanno perso la vita tre bambini: il 31 marzo, il 2 aprile (tragico epilogo di un incidente avvenuto il 18 marzo) e, appunto, il 5 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cinque bambini morti in scontri stradali da gennaio Lavori stradali da lunedì 19 gennaio: cambia traffico e sostaLavori di riqualificazione dei manti stradali da lunedì 19 gennaio: fino a giovedì 22 scattano dalle 8:30 alle 18:30 il restringimento di carreggiata... Un passeggero si dà fuoco su un autobus in Svizzera, sei morti e cinque feritiLe fiamme che avvolgono la carcassa di lamiera dell’autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock. Esplosione e morti in Svizzera: almeno 40 vittime a Capodanno a Crans Montana. Cosa è successo Temi più discussi: Migranti, a Lampedusa 19 morti: altri 5 gravissimi tra cui un bambino; Gommone alla deriva al largo di Lampedusa, morti in 19. Due bimbi gravi; Guardate questi volti. Poi chiedetevi perché nessuno parla; Pakistan, almeno cinque morti in un attacco suicida con un'autobomba a Bannu. Mortalità infantile. Progressi in frenata: 4,9 milioni di bambini muoiono prima dei cinque anniE 2,3 mln di bambini muoiono nel primo mese di vita. Un nuovo rapporto Onu valuta per la prima volta dettagliatamente le principali cause di morte sotto i cinque anni. Più di 100mila morti sono legate ... quotidianosanita.it Asaps, 29 bambini morti in incidenti stradali nel 2025 e oltre 3.500 dal '91Nel 2025 l'Osservatorio Asaps dedicato a gli incidenti stradali che coinvolgono i bambini da 0 a 14 anni ha registrato 29 vittime, cinque in meno rispetto al 2024 (-14,7%): un dato che, pur mostrando ... ansa.it Cinque chilogrammi di droga nascosti tra i vestiti per bambini facebook Cinque bambini allontanati a Trieste dopo che i genitori sono partiti in vacanza lasciandoli soli; trasferiti in comunità per sicurezza e scuola. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inevidenza x.com