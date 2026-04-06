Lunedì dell’Angelo caratterizzato da incidenti e tragedie in provincia di Cosenza. Nella serata, sulla Statale 107 tra Spezzano e Camigliatello della Sila, un uomo di 31 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due veicoli. Nello stesso giorno, sono stati registrati altri quattro incidenti stradali, senza ulteriori dettagli sui feriti o le cause. La giornata ha portato conseguenze gravi sulla viabilità locale.

Un uomo di 31 anni ha perso la vita in uno scontro stradale avvenuto lunedì sera sulla Statale 107, nel tratto tra Spezzano e Camigliatello della Sila. L’impatto ha causato anche un ferito critico e il collasso della viabilità nel territorio di San Pietro in Guarano. Il sinistro mortale si è consumato durante le ore serali, proprio mentre il flusso di auto registrava un picco per il rientro dei turisti. I soccorsi sono scattati immediatamente con l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118. Oltre alla vittima, i sanitari hanno trasportato all’Annunziata di Cosenza una seconda persona. Il paziente è arrivato in ospedale in codice rosso a causa della gravità delle lesioni riportate durante l’urto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lunedì dell’Angelo nero in Cosenza: un morto e 4 scontri stradali

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