Domenica In ha trasmesso un intervento inedito dei Pooh dedicato a Stefano D’Orazio, nel quale alcuni componenti del gruppo ricordano il musicista. Durante l’intervista, è stato riferito che D’Orazio giocava anche sulla sua malattia, senza fornire ulteriori dettagli. I Pooh si preparano a festeggiare i 60 anni di attività con un tour che prevede anche due concerti all’Arena di Verona.

I Pooh si apprestano a celebrare i 60 anni di carriera con un tour che li vedrà anche protagonisti di due concerti evento all’Arena di Verona. In vista dell’importante traguardo, ospite a Domenica In, la band ha ripercorso con Mara Venier i momenti più importanti della carriera, dagli esordi ad oggi, senza mai dimenticare il compianto Stefano D’Orazio. Domenica In, i Pooh ricordano Stefano D’Orazio. Tra le band italiane più longeve di sempre, i Pooh stanno per celebrare 60 anni di carriera: un traguardo importante, che Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti hanno condiviso in una lunga intervista nello studio di Domenica In.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, il ricordo inedito dei Pooh su Stefano D’Orazio: “Giocava anche sulla sua malattia”

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