DOMENICA IN | MARA VENIER SCATENATA TRA I 60 ANNI DEI POOH E ALTRI OSPITONI

Domenica 26 aprile alle 14 torna “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier. La puntata presenta un mix di musica e intrattenimento, con ospiti e momenti dedicati ai 60 anni dei Pooh. Tra gli artisti e le figure presenti in studio ci sono anche altri ospiti che arricchiscono il pomeriggio televisivo con esibizioni e interviste. La trasmissione si svolge come di consueto in diretta.

Grande musica nella nuova puntata di “ Domenica In “, il programma condotto da Mara Venier e in onda domenica 26 aprile alle 14.00, in diretta su Rai1. Il pomeriggio si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, in studio per presentare il nuovo “ Pooh 60: La nostra storia “, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band e, con l’occasione, il gruppo regalerà al pubblico una performance con i loro successi più amati. Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si racconterà a tu per tu con Mara Venier tra carriera e vita privata, e si esibirà con la sua hit “ Per sempre sì ”, il brano che dopo aver conquistato l’Ariston sarà in gara alla 70ª edizione di Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove l’artista rappresenterà l’Italia.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER SCATENATA TRA I 60 ANNI DEI POOH E ALTRI OSPITONI Notizie correlate Teo Mammuccari come Elvis a Domenica In, Mara Venier scatenata balla con tuttiÈ una Mara Venier scatenatissima quella che vediamo nello studio di Domenica In il 1 febbraio 2026, in una puntata che, come sempre prima di... DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TANTE STAR E UN COLLEGAMENTO D’ECCEZIONENuovo appuntamento con “Domenica In“, il programma condotto da Mara Venier, in diretta domenica 12 aprile alle 14. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier; Domenica In 2026/2027, Matano diviso tra due co-conduttrici. Cosa farà Mara Venier; Domenica In 2025/26 - Puntata del 19/04/2026 - Video; Domenica In, gli ospiti del 19 aprile da Marco Masini a Elisa Isoardi. Domenica In: dopo l’addio di Mara Venier, ecco i cinque nomi per il futuro dello showScopri i cinque nomi in lizza per il futuro di Domenica In dopo l’addio di Mara Venier e le ipotesi sulla nuova conduzione del programma Rai. rds.it Mara Venier lascia Domenica In? Questa volta la zia sembra molto decisa!Il futuro di Mara Venier in TV è incerto tra rumors di addio a Domenica In, nuovi progetti e cambiamenti nella vita privata. serial.everyeye.it Milazzo - Reggina LIVE su ReggioTV Domenica 26 dalle ore 15:00 non perderti la sfida tra Milazzo e Reggina, in diretta su ReggioTV Canale 77 e 677 del digitale terrestre App ReggioTV Sito ufficiale ReggioTv Pagina Facebook ReggioTV Segui - facebook.com facebook Papa #LeoneXIV, Messa con ordinazioni presbiterali Domenica #26aprile ore 9 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com