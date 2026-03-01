Durante la registrazione di Domenica In, Sal Da Vinci è caduto dalle scale, causando preoccupazione tra il pubblico e Mara Venier, che ha assistito alla scena. La puntata speciale vedeva l'atteso ritorno dell’artista, che però ha dovuto interrompere la partecipazione a causa dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni di Sal Da Vinci dopo l’accaduto.

Tutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all’Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In. Il vincitore di Sanremo 2026 giunge sul palco e travolge tutto e tutti. Il pubblico non smette di gridare e poi, sulle note di Per sempre sì, la festa ha inizio ed è incontrollata. Doppia esibizione per lui, che riprende subito il microfono e riparte quasi senza sosta. La prima esibizione sul palco e la seconda tra la gente. Le cose però non vanno esattamente come previsto, con tanto di caduta dalle scale. Un grande spavento e poi svelata la causa sorprendente. Sal Da Vinci cade dalle scale Mara Venier ascolta da fan, come tutti all’Ariston, la canzone di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara Venier

Leggi anche: DOMENICA IN SANREMO: MARA VENIER, SAL DA VINCI E TUTTI I BIG DALL’ARISTON

Mara Venier in viaggio verso Sanremo si scatena sulle note di Sal Da Vinci. E il cantante condivide il balletto – VideoLa conduttrice fa un balletto mentre viaggia verso la cittadina ligure da dove condurrà lo speciale Domenica In dedicato al Festival Tutti rapiti da...

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci: il duetto con il suo amico Michele Zarrillo; Le pagelle di Sanremo Sal Da Vinci è un meme, Max Pezzali ci salva, Malika brilla; Sanremo 2026, Jurman: Fedez si è fidato di me, Sal Da Vinci canzone furba, Aka7even mi ha offeso ma ha talento; Sal Da Vinci con vista sul Golfo di Napoli - Sanremo 2026: se le canzoni fossero case, sarebbero queste.

Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In, la reazione dopo l’incidente: Ora finiremo su tutti i TgIncidente per il vincitore di Sanremo 2026 a Domenica In. Sal Da Vinci è scivolato in studio durante la diretta condotta da Mara Venier, la reazione dell’artista: Tutto bene, mi sono solo sporcato il ... fanpage.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince con Per Sempre Sì: riepilogo di voti e premiSal Da Vinci conquista il palco dell'Ariston con Per Sempre Sì; ecco come sono andati i voti, chi ha ricevuto i premi della critica e quali temi hanno segnato la serata finale ... notizie.it

Il tifoso del Napoli Sal Da Vinci meritava di vincere Sanremo - facebook.com facebook