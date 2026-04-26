Domenica In gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile dai Pooh a Sal Da Vinci

Domenica In torna in onda domenica 26 aprile con un palinsesto ricco di ospiti. Tra gli intervistati ci sono i Pooh e Sal Da Vinci, che partecipano alla trasmissione condotta da Mara Venier negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Inoltre, è prevista anche la partecipazione di Patty Pravo, che presenta il brano “Opera”, con cui ha partecipato a una competizione musicale. La puntata include anche altri interventi e performance musicali.

Domenica 26 aprile, dopo gli ottimi risultati di share della settimana scorsa - 1.937.000 spettatori con il 17,6% nella prima parte e 1.651.000 spettatori pari al 17% di share nella seconda parte - torna l'appuntamento pomeridiano con il salotto di Domenica In. A partire dalle ore 14 circa, su Rai 1, Mara Venier accoglierà il pubblico dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un evento televisivo che promette emozioni, tanta musica e grandi ospiti. Al fianco della padrona di casa, come di consueto, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format domenicale. I primi protagonisti...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile dai Pooh a Sal Da Vinci Sanremo 2026 - Elettra Lamborghini e le Las Ketchup cantano Aserejé Notizie correlate Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier(Adnkronos) – Grande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno,... Domenica In, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti di Mara Venier(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento alle 14. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier; Domenica In, gli ospiti del 19 aprile da Marco Masini a Elisa Isoardi; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 19 aprile; Domenica In, anticipazioni del 19 aprile: ospiti della Venier Elisa Isoardi, Marco Masini e Dolcenera. Domenica In, gli ospiti della puntata del 26 aprileROMA - Grande musica nella nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, ... lopinionista.it Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara VenierGrande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda alle 14.00 su Rai 1 in ... adnkronos.com RIFLESSIONE DEL GIORNO: #MARAVENIER, LA SIGNORA DELLA DOMENICA CHE NON HA BISOGNO DI COPIONI. Questa mattina voglio parlare di Mara Venier. Punto. Perché in RAI ci sono professionisti e Professionisti. Quelli con la P maiuscola sono p - facebook.com facebook