Domenica In gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile dai Pooh a Sal Da Vinci

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In torna in onda domenica 26 aprile con un palinsesto ricco di ospiti. Tra gli intervistati ci sono i Pooh e Sal Da Vinci, che partecipano alla trasmissione condotta da Mara Venier negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Inoltre, è prevista anche la partecipazione di Patty Pravo, che presenta il brano “Opera”, con cui ha partecipato a una competizione musicale. La puntata include anche altri interventi e performance musicali.

Domenica 26 aprile, dopo gli ottimi risultati di share della settimana scorsa - 1.937.000 spettatori con il 17,6% nella prima parte e 1.651.000 spettatori pari al 17% di share nella seconda parte - torna l'appuntamento pomeridiano con il salotto di Domenica In. A partire dalle ore 14 circa, su Rai 1, Mara Venier accoglierà il pubblico dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un evento televisivo che promette emozioni, tanta musica e grandi ospiti.  Al fianco della padrona di casa, come di consueto, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format domenicale. I primi protagonisti...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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