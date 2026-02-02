Esercito nelle stazioni di Canzo e Canzo-Asso | da oggi arrivano i militari di Strade Sicure

Da oggi i militari dell’Operazione Strade Sicure sono in servizio anche alle stazioni di Canzo e Canzo-Asso. La presenza dei soldati mira a incrementare la sicurezza e a prevenire eventuali problemi nelle aree ferroviarie. Le forze armate sono già sul posto, pronte a coordinarsi con le forze dell’ordine locali. La novità interessa soprattutto pendolari e utenti che usano quotidianamente le stazioni. La decisione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza nelle zone di confine tra i paesi.

Da oggi i militari dell’Operazione Strade Sicure sono operativi anche alle stazioni ferroviarie di Canzo e Canzo-Asso. L’avvio del presidio è stato accompagnato questa mattina da un momento istituzionale che ha visto la presenza del prefetto di Como Corrado Conforto Galli, del sottosegretario al Ministero dell’interno Nicola Molteni, del questore Filippo Ferri, dei vertici delle forze dell’ordine e di amministratori locali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza sul territorio in due punti sensibili come le stazioni ferroviarie, luoghi di passaggio quotidiano per pendolari e studenti. La presenza dei militari, inserita nel quadro di Strade Sicure, si affianca alle attività già svolte dalle forze dell’ordine, con funzione di prevenzione e controllo.🔗 Leggi su Quicomo.it

Nei giorni 12 e 13 gennaio, i carabinieri di Asso, supportati dal 3° reggimento Lombardia, hanno svolto controlli straordinari nei comuni di Asso e Canzo.

I carabinieri di Asso hanno arrestato un uomo di 33 anni, marocchino residente a Magreglio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

