Aeroporti | La nuova legge regionale? Gravi criticità ambientali e climatiche è un sussidio ai combustibili fossili

Una nuova legge regionale sul sistema aeroportuale e logistico dell’Emilia-Romagna, approvata nel 2026 con il sostegno della maggioranza di centrosinistra, ha suscitato preoccupazioni riguardo agli impatti ambientali e climatici. Le critiche si concentrano sull’effetto che potrebbe avere sull’ambiente, in particolare sulla promozione di pratiche che favoriscono l’uso di combustibili fossili. La normativa, promossa dalla Giunta Regionale, ha ricevuto reazioni contrastanti da parte di vari attori del settore.

“La nuova legge regionale sul sistema aeroportuale e logistico dell’Emilia-Romagna (n.2183 del 2026) voluta e promossa dalla Giunta Regionale e sostenuta dalla maggioranza guidata dal Partito Democratico, solleva gravi criticità sul piano ambientale e climatico. Dietro l’anacronistica retorica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionaleRimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma. Temi più discussi: Aeroporti dell’Emilia-Romagna: ok commissione regionale a nuova legge, ora la parola passa all’Assemblea; Aeroporti, ok in commissione alla legge regionale: ora il voto finale. Cosa prevede la riforma; Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; L’aeroporto Fellini torna a volare in Europa. Estate e nuove rotte: dove si va partendo da Rimini. Aeroporti regionali Emilia-Romagna: nuova rete integrata per turismo, trasporti e sostenibilitàLa Regione Emilia-Romagna punta a rafforzare l’attrattività dei propri aeroporti attraverso una maggiore integrazione tra ... telenord.it E. Romagna: Commissione approva nuova legge su aeroporti. Ora tocca all’Assemblea(FERPRESS) – Bologna, 2 APR – Aeroporti regionali in rete per aumentare l’attrattività dell’Emilia-Romagna. Maggiore connessione tra trasporto aereo con quello ferroviario e fluviale per ridurre l’inq ... ferpress.it Le stime economiche che stanno accompagnando la gestione unica sarda a guida privata degli aeroporti, ma l’advisor della Regione ha espresso dubbi #Sardegna - facebook.com facebook Sulla mancanza del carburante negli aeroporti no a minimizzazioni. Il governo venga in Aula e chiarisca. Servono confronto e risposte su un tema strategico per il Paese - @anthonybarbaga2 @Ant_Barbagallo #trasporti x.com