Dolomiti | arriva la guardia tecnologica contro i folli della velocità

La Prefettura di Belluno ha annunciato l’installazione di sistemi di rilevamento elettronico della velocità lungo le strade della Val di Zoldo e dell’Agordino. I nuovi dispositivi mirano a monitorare i livelli di velocità e a garantire la sicurezza stradale. La misura riguarda specificamente le aree dove si sono registrate criticità legate alle alte velocità. I sistemi di controllo saranno attivi nei prossimi mesi, secondo il cronoprogramma previsto dalle autorità.

? Cosa sapere La Prefettura di Belluno pianifica sistemi di rilevamento elettronico sulle strade della Val di Zoldo e Agordina.. I controlli fisici e gli autovelox intensificano la sorveglianza dopo incidenti mortali sui passi dolomitici.. La Prefettura di Belluno ha avviato un piano di monitoraggio tecnologico e pattugliamenti mirati sulle strade dolomitiche per frenare l’eccesso di velocità, dopo che una serie di incidenti mortali ha colpito i passi bellunesi. Il progetto mira a trasformare radicalmente la sicurezza stradale nelle zone più sensibili del territorio, dove le arterie montane vengono spesso utilizzate come piste da corsa, specialmente dai motociclisti durante i periodi di massimo afflusso turistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolomiti: arriva la guardia tecnologica contro i folli della velocità Notizie correlate Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: velocità folli in questa prima parte di gara Della Valle show, triple folli contro Milano: gli highlights del successo di BresciaAl'Allianz Cloud un Amedeo Della Valle da 31 punti permette a Brescia di battere 90-81 Milano e infliggere alla squadra di Poeta la seconda sconfitta... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il vecchio bivacco Fiamme Gialle delle Pale di San Martino (Dolomiti) protagonista a Falegnami ad alta quota su DMAX; Sulle piste delle Dolomiti non si abbassa la guardia: 270 interventi dei Carabinieri a Sesto Pusteria; Pericolosa rete fantasma nel lago di Garda, l'allarme della Guardia Costiera: Chi nuota, fa attività subacquee o naviga in quella zona presti massima attenzione. Scorci di un certo livello Moena ti incanta #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites #unesco #italy #visitmoena #moena #neve #snow #fata #sanpellegr - facebook.com facebook #Valbelluna: il #borgo abbracciato dalle #Dolomiti #Natura, #arte, #gastronomia. Una meta sorprendente da scoprire in #primavera e vivere tutto l'anno. E fino a giugno il “Camminando festival” x.com