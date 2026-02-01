Della Valle show triple folli contro Milano | gli highlights del successo di Brescia

Al’Allianz-Cloud Brescia batte Milano 90-81 grazie ai 31 punti di Amedeo Della Valle. La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che prendono il comando fin dall’inizio e non lo mollano più. Milano, invece, fatica a trovare il ritmo e subisce la seconda sconfitta di fila, dopo quella contro Varese. La gara si anima con triple spettacolari e giocate da applausi, ma alla fine sono i bresciani a festeggiare il successo.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Della Valle show, triple folli contro Milano: gli highlights del successo di Brescia

