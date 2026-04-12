LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | velocità folli in questa prima parte di gara

Alle 12.44, il ciclista con la squadra UAE Team Emirates – XRG ha risalito il gruppo e si trova ora sulla sinistra della carreggiata. La corsa Parigi-Roubaix 2026 prosegue con velocità elevate, e i corridori affrontano le prime fasi della gara con grande intensità. Seguiranno aggiornamenti sui movimenti dei principali partecipanti e sull’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44 Pogacar ora ha risalito il plotone e si trova con la sua UAE Team Emirates – XRG nella parte sinistra della carreggiata. 12.41 Lo sloveno dovrà stare attento perché tra meno di 15 chilometri inizierà il primo tratto di pavé. 12.40 Sta facendo fatica il campione del mondo dopo le costanti accelerazioni del gruppo, Pogacar si trova in coda e non riesce a risalire. 12.38 Squadre dei big già schierate al comando del gruppo. 12.36 Ancora scatti, ma ormai sembra quasi scontato che bisognerà aspettare il pavé. 12.35 In coda al gruppo Tadej Pogacar. 12.32 185 chilometri all’arrivo. 12.30 I big erano rimasti nella seconda parte del gruppo, che va però a ricompattarsi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: velocità folli in questa prima parte di gara Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: velocità altissima, gruppo compatto Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!