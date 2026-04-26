Il Documento di finanza pubblica 2026, reso noto dal Governo il 22 aprile, presenta un quadro di bilancio in ordine, con i conti pubblici che risultano sostenibili, ma senza segni di crescita economica. L’analisi di un esperto evidenzia come il documento sia strutturato con precisione dal punto di vista tecnico, senza tuttavia prevedere aumenti significativi nel prodotto interno lordo o nelle entrate fiscali.

Il Documento di finanza pubblica 2026, presentato dal Governo il 22 aprile, è un esercizio tecnicamente solido. Il deficit del 2025 si è chiuso al 3,1 per cento del Pil, meglio del 3,3 per cento programmato; l’avanzo primario è salito allo 0,8 per cento; lo spread Btp-Bund ha toccato i sessanta punti base prima del conflitto iraniano di fine febbraio. Sono risultati che vanno riconosciuti. Eppure, chiusa l’ultima delle duecentottantadue pagine del documento, resta una sensazione precisa: si è letto il bilancio scrupoloso di un’azienda che non ha un piano industriale. La disciplina c’è, il controllo dei costi c’è, l’attenzione ai creditori c’è.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Documento di finanza pubblica 2026, conti in ordine ma senza crescita. L’analisi di Scandizzo

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