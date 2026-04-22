Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Secondo quanto si apprende, il ministro ha comunicato che il prodotto interno lordo previsto per il 2026 e il 2027 è stato rivisto, passando da un aumento dello 0,7% a uno dello 0,6%. La revisione si inserisce nel quadro delle misure approvate dal governo in vista delle prossime strategie economiche.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Nel Documento il governo ha rivisto sia il Pil 2026 che quello del 2027 da +0,7% a +0,6%. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno, a quanto si apprende, anche un disegno di legge sul riordino e la riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale e due decreti legislativi: uno sul Testo unico adempimenti e accertamento; e uno per recepire la direttiva Ue per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblica. Giorgetti: Pil 2026 e 2027 rivisti da +0,7% a +0,6%

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