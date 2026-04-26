Dmytro una vita a oltre 100 km h giù per le strade in skateboard | Lì sopra sei come un tunnel le persone ci considerano incoscienti

Dmytro Hayduchyk trascorre molte ore in sella a uno skateboard, percorrendo strade in discesa a velocità superiori ai 100 kmh. Tra San Vigilio e Colle Aperto, su un tratto di asfalto con due curve consecutive, il giovane si muove a oltre 70 kmh, descrivendo il suo rapporto con la strada come un tunnel, mentre le persone intorno lo considerano incosciente. Per lui, stare sopra lo skateboard significa ridurre i pensieri e sentirsi libero.

Una strada in discesa, due curve in sequenza, l’asfalto che scorre sotto le ruote. A oltre 70 kmh, tra San Vigilio e Colle Aperto, sopra a uno skate, Dmytro Hayduchyk ha costruito una passione e uno spazio di libertà: “Meno pensieri hai, meglio è. Sei nel tuo tunnel, sulla tua linea, lungo la traiettoria esatta che vuoi tenere”. Dalla Spagna, precisamente da Granada, dove si sta allenando dopo un infortunio, Dmytro, 25 anni, racconta il suo percorso nel mondo del downhill skateboarding, disciplina che consiste nell’affrontare discese a tutta velocità, che culminerà a ottobre con la partecipazione ai campionati mondiali in Paraguay. La sua storia parte da lontano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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