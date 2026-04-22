Ben 330 partecipanti per la ' Nico Run 2026' | sport inclusione e divertimento alla pista di atletica di Cesena

Oltre 300 persone si sono date appuntamento alla Nico Run 2026, una manifestazione che si è svolta sulla pista di atletica di Cesena in una giornata soleggiata con temperature miti. La corsa ha coinvolto atleti di diverse età e livelli, creando un’atmosfera di sport, inclusione e divertimento. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, offrendo loro un’occasione di aggregazione in un contesto all’aperto.

Sono stati 330 i partecipanti che hanno animato la Nico Run 2026, ospitata nella suggestiva cornice della pista di atletica di Cesena, in una giornata baciata dal bel tempo e da temperature dal sapore quasi estivo. “Runner e camminatori - spiega una nota - ognuno con il proprio ritmo, hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Riccione, sport e inclusione alla "Walk&Run for Women"Conto alla rovescia per la “Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne”, la manifestazione di attività motoria non competitiva... Rimini Marathon 2026: tre giorni di sport tra Campionati Italiani Assoluti, Ten Miles, Family Run e Kids RunIn occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in programma domenica 19 aprile, il Consiglio federale della Fidal ha assegnato alla...