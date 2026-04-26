Il disturbo ossessivo-compulsivo si distingue dall’ansia per essere caratterizzato da un forte timore di colpa, che si manifesta attraverso dubbi continui e falsi positivi. A differenza di altre condizioni, non si tratta di uno stato di ansia generalizzata, ma di pensieri ossessivi che portano a comportamenti ripetitivi. Questo disturbo può insinuarsi nella quotidianità senza fare rumore, assumendo progressivamente un ruolo centrale nella vita delle persone coinvolte.

Ci sono disturbi che entrano nella vita in punta di piedi, senza rumore, e poi lentamente la occupano. Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo è uno di questi: non esplode, non travolge, ma costruisce una presenza costante, fatta di pensieri che non se ne vanno e gesti che sembrano indispensabili per tenere insieme il mondo. La mente ossessiva funziona come un tribunale solenne. Il giudice è inflessibile e l’imputato sei tu. Il reato è la possibilità di fare o aver fatto un danno o di sbagliare qualcosa o semplicemente di non essere a posto per qualche ragione. Non servono prove: basta il dubbio per aprire il processo. Le compulsioni e i tentativi di riparare e giustificare cercano una sorta di certificato di innocenza che quel giudice non sembra mai convinto a concedere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Disturbo ossessivo compulsivo: non è ansia ma timore di colpa, fra dubbi e falsi positivi

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