Pyrex | Sono stato in terapia per il disturbo ossessivo-compulsivo della tricotillomania | mi arrotolavo continuamente i capelli Una reunion con la Dark Polo Gang? Chi vivrà vedrà
Pyrex rivela di aver seguito un percorso terapeutico per il disturbo ossessivo-compulsivo legato alla tricotillomania, che lo spingeva a strapparsi continuamente i capelli. Durante una conversazione, il rapper ha anche accennato a una possibile reunion con la Dark Polo Gang, lasciando aperta l’ipotesi di un ritorno. Nel frattempo, si parla del suo nuovo album King of Dark e di come il rapporto con Fedez abbia influenzato la sua musica. Pyrex ha spiegato anche il significato dei testi più violenti e ha condiviso dettagli sulla sua battaglia contro l’ossessione.
Il trapper parla di tutto: dal nuovo album King of Dark al ritorno della Dark Polo Gang, da Sanremo al rapporto con Fedez, dai testi violenti alla terapia per un atteggiamento ossessivo compulsivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
“Il denaro non va demonizzato. Meglio studiare o lavorare? Non lo so, difficile avere una stabilità. Sono stato in terapia perché arricciavo i capelli con le mani”: così Pyrex
Pyrex, rapper romano, si racconta senza filtri sul suo ultimo album “King Of Dark”, spiegando di aver scelto di non inserire tracce troppo sperimentali per mantenere un sound più diretto e deciso.
Argomenti discussi: Sono stato in terapia perché arricciavo i capelli con le mani. Con Sick Luke non sono in buoni rapporti. Portare la trap a Sanremo? Se lo facesse qualcuno sarebbe divertente: così Pyrex; Pyrex: Come sound, King of the dark è oscuro. I rapporti con la DPG? Non posso parlare per tutti; Pyrex abbraccia il suo lato più dark: Mi sono riappropriato del mio alter ego per riconquistare il genere; Abbiamo incontrato Dark Pyrex dopo 2 anni di silenzio. Esce King of the Dark un mix di oscurità ed edonismo che non ci aspettavamo.
Il denaro non va demonizzato. Meglio studiare o lavorare? Non lo so, difficile avere una stabilità. Sono stato in terapia perché arricciavo i capelli con le mani: così ...Non ho voluto fare il ‘disco completo’, dove metti una traccia più aperta per accontentare un po' tutti, così Pyrex, senza troppi giri di parole, mentre ... ilfattoquotidiano.it
Pyrex: «King of the dark è oscuro a livello di sound. I rapporti con la DPG? Non posso parlare per tutti»Abbiamo incontrato l'artista ex membro della Dark Polo Gang: ecco tutto quello che ci ha raccontato sul nuovo disco ... cosmopolitan.com
A sorpresa, Pyrex, voce storica della Dark Polo Gang, oggi protagonista di un percorso solista personale e riconoscibile, a tre anni dal suo ultimo lavoro, annuncia il suo nuovo album: “KING OF DARK”, in uscita il 13 febbraio per Island/Universal Music Italia. U - facebook.com facebook