Arisa e la tricotillomania il disturbo che porta a strapparsi i capelli in modo compulsivo

Durante la partecipazione a Sanremo 2026, Arisa ha parlato pubblicamente della sua esperienza con la tricotillomania, un disturbo che la porta a strapparsi i capelli in modo compulsivo da diversi anni. La cantante ha condiviso il suo vissuto senza entrare in dettagli personali, offrendo un’occasione per conoscere meglio questa condizione. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui disturbi ossessivo-compulsivi.

Arisa, in gara a Sanremo 2026, ha raccontato di convivere da diversi anni con la tricotillomania, una condizione inserita tra i disturbi ossessivo-compulsivi e correlati che porta a strapparsi i capelli in modo ricorrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pyrex: «Sono stato in terapia per il disturbo ossessivo-compulsivo della tricotillomania: mi arrotolavo continuamente i capelli. Una reunion con la Dark Polo Gang? Chi vivrà vedrà»Il trapper parla di tutto: dal nuovo album King of Dark al ritorno della Dark Polo Gang, da Sanremo al rapporto con Fedez, dai testi violenti alla...

Leggi anche: Sanremo 2026, Arisa chi è: il primo Festival, lo sfogo ‘contro’ Amadeus, la tricotillomania

Aggiornamenti e notizie su Arisa.

Temi più discussi: Arisa a Sanremo 2026 e la tricotillomania: perché ci si strappa i capelli e come interrompere l’impulso; Arisa a Sanremo 2026: il brano autobiografico e la lotta alla tricotillomania; Sanremo 2026, Arisa chi è: esordi, sfogo contro Amadeus e tricotillomania. Testo e significato del brano 'Magica favola'; Arisa: Sono single, ho smesso di inseguire l’amore romantico a tutti i costi. Ho avuto un periodo buio ma sono rinata.

Sanremo 2026, Arisa chi è: il primo Festival, lo sfogo ‘contro’ Amadeus, la tricotillomania(Adnkronos) - Arisa è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa è la sua ottava partecipazione alla kermesse canora: nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo la sezione 'Nuove pr ... cn24tv.it

Arisa a Sanremo 2026. Il rapporto complicato con il Festival, lo sfogo con Maria De Filippi e la tricotillomania: «Quando ho i capelli, me li stacco»Arisa torna a Sanremo 2026 con la sua voce inconfondibile e una storia che con l’Ariston è fatta di trionfi e ferite mai del tutto rimarginate. Per lei il Festival non è ... leggo.it

Arisa - facebook.com facebook

Le pagelle D'Avena canta i Led Zeppelin, bestemmia (voto 4); Arisa, finalmente la canzone giusta (7,5); Siani ne azzecca poche (5) x.com