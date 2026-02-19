Lettura a distanza dei contatori idrici per 7.000 utenze del Lecchese

Lario Reti Holding ha avviato la lettura a distanza dei contatori idrici di 7.000 utenze nel Lecchese, per via di un guasto tecnico che ha reso difficile l’accesso diretto ai contatori. L’azienda utilizza ora il sistema Trash-By, che consente di monitorare i consumi attraverso i mezzi di raccolta dei rifiuti porta a porta. Questo metodo permette di raccogliere i dati senza interventi manuali, riducendo i tempi e i costi. La novità coinvolge numerose zone della provincia, interessando molte famiglie e aziende.

Si estende l'innovativo servizio di Lario Reti Holding in collaborazione con Silea: la lettura avviene durante i normali giri di raccolta dei rifiuti Lario Reti Holding estende il servizio Trash-By, l'innovativo sistema per la lettura dei contatori idrici tramite i passaggi dei mezzi di raccolta dei rifiuti porta a porta. A partire da oggi, il servizio è stato attivato in altri otto Comuni della provincia di Lecco: Cremella, Merate, Montevecchia, Osnago, Rogeno, Garbagnate Monastero, Molteno eSirone. Coinvolte complessivamente circa 7.000 nuove utenze. Il metodo Trash-By si basa sull'utilizzo di contatori dotati di tecnologia smart metering, che permettono la lettura dei dati in modalità "drive-by" durante i normali giri di raccolta dei rifiuti.