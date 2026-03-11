Acqua | 500 euro rimborsati per errori nei contatori

Due coppie residenti in comuni differenti hanno ricevuto un rimborso di 500 euro ciascuna dopo aver contestato bollette dell’acqua eccessivamente gonfiate. Il Movimento Difesa del Cittadino ha assistito le famiglie nell’annullare gli importi sbagliati, evidenziando un errore nei contatori. Le richieste di rimborso sono state accolte e le bollette sono state corrette.

Due coniugi residenti in comuni diversi hanno annullate le bollette dell'acqua gonfiate per errore, grazie all'intervento del Movimento Difesa del Cittadino. L'accordo raggiunto con il gestore idrico ha portato al rimborso di circa 500 euro per la moglie residente a Sarzana e all'annullamento totale delle fatture errate per il marito di Biassa. La vicenda è esplosa nel marzo 2026, quando le due parti si sono trovate davanti a richieste di pagamento anomale che non rispecchiavano i consumi reali. L'errore nella rilevazione dei contatori ha generato importi superiori alle migliaia di euro, scatenando una reazione immediata da parte dell'associazione dei consumatori.