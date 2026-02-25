Claudia Conte Osservatorio Nazionale contro il Bullismo | Il cinquanta per cento degli under 20 subisce atti di offesa dai coetanei Racconto i condizionamenti alla base della crescente violenza giovanile

“ Più della metà degli under 20 percepisce il web come un luogo rischioso e individua il cyber bullismo come principale minaccia. Più del 50 per cento dichiara di aver subito atti di offesa psicologica o fisica. I conflitti tacciono, rimangono sottotraccia, consumano e attraversano, senza parole, le famiglie e le loro relazioni, spesso intrecciate con dinamiche patriarcali, autoritarie e di controllo. Una realtà che emerge con forza nei fatti di cronaca legati a violenze domestiche, bullismo e fragilità adolescenziali, mostrando i condizionamenti che incidono sulle relazioni e la crescita emotiva delle nuove generazioni ”. A dirlo è la giornalista, scrittrice e opinionista e portavoce dell’ Osservatorio Nazionale contro il Bullismo Claudia Conte con “Dove nascono i silenzi”, edito da Fall in Lov. L’ opera è realizzata con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e di Federformazione, in collaborazione con gli esperti del Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

