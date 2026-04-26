Dirty Dancing | torna Jennifer Grey ecco il sequel ufficiale

Lionsgate ha annunciato il ritorno di Jennifer Grey nel sequel di Dirty Dancing, confermando la sua partecipazione al nuovo progetto. La sceneggiatura sarà supervisionata dalla coreografa Lisa Niemi Swayze, che si occuperà di preservare l’eredità di Patrick Swayze nel film. La produzione del sequel ufficiale è in fase di sviluppo, con dettagli sulla data di uscita ancora da definire.

? Cosa sapere Lionsgate conferma il ritorno di Jennifer Grey nel sequel di Dirty Dancing.. La coreografa Lisa Niemi Swayze supervisiona la sceneggiatura per onorare Patrick Swayze.. Lionsgate conferma il ritorno di Jennifer Grey nei panni di Frances Houseman, nota come Baby, in un sequel di Dirty Dancing che vede la partecipazione attiva della coreografa Lisa Niemi Swayze dopo anni di lavoro sulla sceneggiatura. Il progetto cinematografico, su cui il team lavora da un lungo periodo, punta a preservare l’eredità del film originale del 1987. La produzione ha scelto con cura le figure professionali incaricate di dare continuità alla storia, garantendo che il nuovo capitolo rispetti il percorso tracciato in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Jennifer Grey returning to the world of ‘Dirty Dancing’

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