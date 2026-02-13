Break Pro | Info & Card finale Episode # | Dirty Dancing

L’evento “Break Pro: Episode #9: Dirty Dancing” si svolgerà a Roma, il 14 febbraio, e il motivo è la voglia di celebrare il famoso film con una sessione di ballo e danza. La serata, che si terrà all’Hacienda in via dei Cluniancensi 68, inizierà alle 16 e promette di coinvolgere appassionati e professionisti del settore. Gli organizzatori hanno già annunciato che ci saranno dimostrazioni dal vivo e attività pratiche ispirate alle scene più iconiche del film.

Le Info e la Card finale di " Episode #9: Dirty Dancing ", in programma Sabato 14 Febbraio all' Hacienda a Roma: Break Pro "Episode #9: Dirty Dancing" Sabato 14 Febbraio – Roma Hacienda – Via dei Cluniancensi 68 Inizio Ore 16.30 – Biglietti Online QUI Break Pro Undisputed Championship Adriano (c) Vs Luke Jacobs. Break Pro Tag Team Championship Skid Row Devils (Davide Adami & Luke Astaroth) (c) Vs Leon Chiro & Marcus Valentine. wXw Unified World Championship Elijah Blum (c) Vs Karim Brigante. Non Titl e Match Gianluca Vitale Vs Max Peach. LJ Cleary Vs Ivan Sanzio. Camilla Vs Eden. Deimos Vs Christian Gladio.