Dirty Dancing torna al cinema | Baby è pronta a ballare ancora

Il film “Dirty Dancing” torna al cinema dopo quasi quarant’anni. I fan sono già in trepidazione, pronti a rivivere le scene iconiche con Baby e Johnny. La proiezione ufficiale è stata annunciata, e molti aspettano di rivedere il film che ha segnato un’epoca. La data di uscita è imminente e il pubblico si prepara a ballare di nuovo sulle note della colonna sonora.

Un ritorno atteso quasi quarant'anni. Se ne parlava da anni, tra voci, speranze e smentite, ma ora la notizia ha assunto contorni ufficiali. Dirty Dancing, il film che nel 1987 trasformò una storia d'amore estiva in un fenomeno culturale globale, tornerà sul grande schermo con un sequel firmato Lionsgate. A distanza di quasi quarant'anni dalle prime note di "The time of my life", il pubblico ritroverà Baby Houseman, il personaggio che fece innamorare generazioni di spettatori e che oggi si prepara a raccontare una nuova fase della sua vita. Dirty Dancing, il sequel si farà. Jennifer Grey torna nei panni di Baby Dopo quasi 40 anni, i fan possono già prepararsi a rivedere Baby. Ballando con le Stelle 2025 verso la semifinale: Andrea Delogu realizza il sogno di ballare Dirty Dancing e vola in testa alla classifica Dirty Dancing 2 è realtà: Jennifer Grey torna nei panni di Baby; Dirty Dancing - Balli Proibiti, il sequel è ufficiale: svelata una novità che farà impazzire i fan; Annunciato il sequel di Dirty Dancing, Jennifer Grey torna a interpretare Baby; Dirty Dancing 2: ufficialmente annunciato il sequel del cult, riprese al via nel 2026. Dirty Dancing torna al cinema con un sequel: Jennifer Grey di nuovo Baby quasi 40 anni dopo. Dirty Dancing 2 confermato per il 2025: Jennifer Grey torna come Baby. Riprese, cast, produzione e tutto sul sequel del cult del 1987 con Patrick Swayze. Baby torna. La leggenda resta intatta. Dirty Dancing 2 si farà davvero: Jennifer Grey tornerà nei panni di Baby, quasi 40 anni dopo il film cult del 1987. L'attrice sarà anche produttrice esecutiva.

