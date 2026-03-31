GIOVANI PERIFERIE – Ascoltare le fragilità | un colloquio con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci

Il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha partecipato a un incontro dedicato ai giovani delle periferie, focalizzandosi sull’ascolto delle loro fragilità. Durante il colloquio sono stati affrontati temi relativi agli investimenti pubblici, alle azioni concrete e alla creazione di reti di supporto. L’obiettivo è migliorare le condizioni di chi vive in aree periferiche, promuovendo interventi mirati e condivisi.

Ascolto dei giovani, investimenti, interventi concreti e messa in rete: questi per il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci sono i pilastri sui quali la politica deve fondare il proprio lavoro quando si parla delle fragilità – materiali e immateriali – che caratterizzano le aree più delicate del nostro Paese. Una politica che così si riappropria di uno dei ruoli che le sono propri: organizzare e coordinare attivamente gli interventi sul territorio. E non solo a livello statale, ma anche promuovendo e creando le possibilità materiali per tutte quelle realtà ed esperienze del terzo settore – definite a ragione da Bellucci “una delle nostre eccellenze da tutelare e far crescere” - che della cura dei giovani hanno fatto una missione, mettendo a disposizione risorse economiche, competenze e visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - GIOVANI PERIFERIE – Ascoltare le fragilità: un colloquio con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci Articoli correlati Infanzia, audizione del viceministro Bellucci martedì 17 febbraioROMA – Martedì 17 febbraio, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà... Leggi anche: Politiche sociali, Schifani conferma Tata come garante delle persone con disabilità