DIRETTA Fiorentina-Crystal Palace 2-1 triplice fischio al Franchi

La partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei britannici. Al termine dei novanta minuti, il triplice fischio ha chiuso la sfida al Franchi. La squadra italiana, dopo quattro anni di presenza in questa competizione, ha ufficialmente lasciato la Conference League e non potrà partecipare a una competizione europea nella prossima stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA23:00 E' una notte amara per la Fiorentina, che dopo quattro anni di partecipazione, saluta la Conference League e anche la possibilità di partecipare a una competizione europea la prossima stagione. Decisiva la sconfitta pesante dell'andata che aveva già.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Como 1-3, triplice fischio al Franchi Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Parma 0-0, triplice fischio al Franchi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, dove vedere i quarti di Conference League in tv e streaming; Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace; Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace, il tennis e tutto lo sport in tv del 16 aprile 2026; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Fiorentina-Crystal Palace, il risultato in diretta LIVEMissione complicata per la Fiorentina, che nel ritorno dei quarti di finale di Conference prova a ribaltare lo 0-3 dell'andata contro il Crystal Palace. Inglesi in vantaggio con Sarr dopo 17'. La squa ... sport.sky.it Fiorentina-Crystal Palace: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueAl Franchi la Viola di Paolo Vanoli è chiamata a compiere una vera e propria impresa: per andare ai quarti serve ribaltare il 3-0 dell'andata ... tuttosport.com La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace in casa, ma non riesce a centrare la semifinale di Conference League. Dopo il vantaggio di Sarr per gli ospiti, la squadra di Vanoli pareggia al 30' grazie a Gudmundsson su rigore. Nella ripresa Ndour firma la rimonta, - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Crystal Palace l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #uecl x.com